Pallamano: l’Andimoda Ragusa torna di nuovo in campo, domenica ospiterà il Villaurea Palermo

La prima gara del girone di ritorno vedrà l’Andimoda Ragusa scendere in campo domenica alle 18:30 presso la palestra Sebastiano Parisi di via Bellarmino. L’obiettivo della squadra, allenata da Salvatore Russo, sarà sfruttare al massimo il vantaggio del fattore casalingo contro il Villaurea Palermo, che attualmente si trova un punto dietro agli iblei in classifica.

Nell’andata, l’incontro tra le due squadre si concluse con una sconfitta per l’Andimoda Ragusa, nonostante un buon avvio di partita. Tuttavia, dopo il riposo, la gestione delle giocate venne compromessa da una fitta nebbia, impedendo agli atleti di esprimersi al meglio.

Ora, il team spera di imparare dagli errori commessi in passato e di essere più propositivo per invertire il trend della stagione. Con otto punti in classifica, frutto di quattro vittorie e sette sconfitte, l’obiettivo è conquistare una vittoria che possa ridare fiducia e entusiasmo alla squadra.

Nonostante ci sia consapevolezza dell’importanza di non sottovalutare l’avversario, l’Andimoda Ragusa si prepara ad affrontare la sfida con determinazione, consapevole che una vittoria potrebbe essere fondamentale per guardare avanti con maggiore fiducia nel girone di ritorno.

