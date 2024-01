Pallamano: l’Andimoda Ragusa fa suo il derby con l’Agriblu Scicli giocato in trasferta

L’Andimoda Pallamano Ragusa ha vinto il derby di Serie B contro l’Agriblu giocato a Scicli con un punteggio finale di 27-34. Dopo un primo tempo concluso con il vantaggio degli iblei per 9-14, il divario è cresciuto nella ripresa. Nonostante gli errori, la squadra ha dimostrato maggiore cinismo e costanza, consentendo al tecnico Adamo Giummarra, che sostituiva l’assente Salvatore Russo, di gestire la situazione al meglio. La partita è stata caratterizzata da una buona prestazione complessiva e dalla possibilità di far ruotare tutta la panchina, permettendo anche ai più giovani di mettersi in mostra.

Da segnalare le 9 reti di Gabriele Giummarra e Marco Ottaviano, insieme alle 6 reti di Daniele Buffolino. In particolare, Marco Barone, un ragazzo di 15 anni, ha segnato il suo primo goal in Serie B. Gabriele Giummarra si conferma capocannoniere del torneo con 107 goal complessivi. La squadra ha gestito bene la partita e ha evidenziato un netto miglioramento rispetto ai match precedenti.

Nel fine settimana, l’Andimoda Pallamano Ragusa ha anche partecipato ad altri incontri nelle categorie Under 15 e Under 13, dimostrando impegno e spirito sportivo.