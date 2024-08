Pagano 550 euro per una corsa in taxi di 25 km: la denuncia di due turiste italiane in Croazia

Due turiste italiane hanno denunciato di aver pagato la cifra esorbitante di 550 euro per una corsa in taxi di soli 25 chilometri, dal centro di Spalato, in Croazia, all’aeroporto, un tragitto di circa mezz’ora. La notizia, riportata inizialmente da un portale locale di Spalato, è stata ripresa dalla stampa nazionale croata, suscitando scalpore.

Le turiste hanno pubblicato la ricevuta della loro carta di credito sui social media, dichiarando l’intenzione di denunciare l’accaduto. Tuttavia, è probabile che non ci saranno conseguenze legali significative, poiché in Croazia le tariffe dei taxi sono deregolate, permettendo ai tassisti di stabilire e modificare i prezzi a loro discrezione.

La stampa croata ha evidenziato che episodi simili non sono rari, considerandoli un sintomo delle pratiche scorrette di alcuni operatori turistici che approfittano dei turisti. Quest’estate, infatti, ci sono state numerose segnalazioni di prezzi esorbitanti lungo le coste croate, anche per servizi di base come noleggio di ombrelloni, parcheggi, bibite e panini in spiaggia.

