Otorinolaringoiatria trasferita da Ragusa a Modica: “Dopo pediatria, il nuovo ospedale sempre più bistrattato”

Sarà portato a termine domani il trasferimento dell’Uoc di Otorinolaringoiatria da Ragusa a Modica. Una scelta che, dopo quanto accaduto con Pediatria, impoverisce ulteriormente i servizi dell’ospedale Giovanni Paolo II. Lo denunciano i consiglieri comunali del Movimento Cinque Stelle Ragusa Antonio Tringali e Sergio Firrincieli. “Migliorare i servizi – dicono – dovrebbe sempre essere, certamente, l’obiettivo da perseguire. Dalla nota ufficiale dell’Asp, a ogni modo, apprendiamo che al Giovanni Paolo II, proprio a proposito del trasferimento in questione, non esistono gli spazi necessari. Ma è mai possibile? E, riguardo a tale situazione, così come era accaduto in precedenza con Pediatria, non abbiamo mai sentito il sindaco della nostra città stracciarsi le vesti, dolersi per il fatto che il nostro ospedale, seppur nuovo, abbia perduto occasioni importanti per l’utenza. Ma che senso ha tutto questo? E, soprattutto, perché Cassì non fa sentire la propria voce a tutela della cittadinanza? Occorrerebbe avviare una battaglia giusta, una battaglia per salvaguardare le prerogative sanitarie dell’intero territorio comunale”.

L’altra riflessione è quella che i due consiglieri pentastellati rivolgono nei confronti della politica siciliana. “Occorre chiedersi – affermano ancora Tringali e Firrincieli – cosa possono fare in più i politici della nostra Regione, e in particolare i politici dell’area iblea, per cercare di potenziare questo ospedale. Siamo certi che da parte loro c’è tutto l’interesse a far sì che possano arrivare risposte importanti per il nostro territorio. Ma è altresì urgente trovare una strada proficua che consenta di evitare questo continuo stillicidio dei servizi che un ospedale, tra l’altro sito in una posizione baricentrica per l’intera provincia, dovrebbe avere. Quindi, occorre sforzarsi per individuare la strategia adeguata e puntare a invertire questa tendenza deficitaria. Siamo certi che dalla politica siciliana potranno arrivare, speriamo al più presto possibile, le risposte attese. Perché se continua così l’obiettivo sembra chiaro: svuotare e distruggere il Giovanni Paolo II”.

Tringali, Firrincieli e tutto il gruppo consiliare Cinque Stelle anticipano che chiederanno un incontro al commissario straordinario dell’Asp Sirna per cercare di comprendere meglio qual è lo stato di fatto e provare a individuare le soluzioni destinate a migliorare il futuro dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.