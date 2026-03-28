Ospitalità Diffusa di Scicli: innovazione, sostenibilità e turismo internazionale

Scicli, pioniera in questo settore, non è mancata alla ventesima Assemblea nazionale Alberghi Diffusi che si è tenuta nei giorni scorsi nel borgo medievale marchigiano. Da tutta Italia i partecipanti, ognuno con le loro realtà e le loro esperienze. Ospitalità diffusa di Scicli, pioniera di questo nuovo piano ricettivo, è nota in Italia fin dal 2012 da quando è entrata a far parte della grande famiglia degli alberghi diffusi. A Gradara, per l’albergo diffuso sciclitano, sono andati l’ideatore e direttore Ezio Occhipinti e l’amministratore Vincenzo Burragato. Un confronto diretto con i colleghi della penisola alla presenza del presidente dell’associazione, il professore Giancarlo Dall’Ara. “I temi della sostenibilità e dell’intelligenza artificiale sono stati l’asse portante degli interventi discussi presso il Piccolo Teatro comunale di Gradara, sede dell’incontro – spiega Vincenzo Burragato – il contributo del nostro ideatore e direttore Ezio Occhipinti, in particolare, si è proiettato verso una nuova visione unitaria degli alberghi diffusi, volta a promuovere la loro tipicità all’interno del panorama variegato dell’ospitalità italiana, proiettandone la peculiare realtà verso i mercati internazionali”. Come sempre, oramai da oltre un decennio Ospitalità diffusa di Scicli rappresenta un punto di forza per il turismo locale. “L’assemblea nazionale è stata il punto di partenza di Scicli Albergo Diffuso verso la nuova stagione turistica – commenta Ezio Occhipinti – stagione turistica che entrerà nel vivo con la Settimana Santa dopo l’antipasto della Cavalcata di San Giuseppe dello scorso 14 marzo”.

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