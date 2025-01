Organi donati da Sandra Spadaro, continui appelli dei familiari per conoscere l’identità dei trapiantati

I familiari di Sandra Spadaro, la 34enne modicana deceduta 11 mesi fa per un’aneurisma cerebrale e i cui organi sono stati trapiantati a pazienti gravemente malati, rilanciano l’appello per conoscere le quattro persone “che hanno riavuto vita e speranza grazie al suo dono”. Così scrive Stefano, il fratello di Sandra, in un post pubblicato sul profilo “Sei di Modica se…” di Facebook.

Non è la prima volta. Stefano Spadaro lo fece già poche settimane dopo la morte improvvisa della congiunta in un articolo pubblicato dall’agenzia Agi, poi lo ha riproposto a luglio e a ottobre scorsi, sempre attraverso i social.

Il 25 febbraio 2024, ottenuto il consenso, le equipe mediche si attivarono per l’espianto all’ospedale maggiore di Modica. I polmoni della donna arrivarono a Padova, reni e fegato all’Ismett di Palermo. “La speranza di poter conoscere un giorno le persone a cui sono andati i doni di mia sorella rimane viva – aggiunge Stefano -. Chi ha ricevuto può continuare a vivere una vita dignitosa solo grazie a mia sorella Sandra, insieme alle proprie famiglie. Il nostro appello continuerà a girare. Magari un giorno qualcuno ci contatterà. Noi saremo felici.”

Le norme in materia sono rigide. Non è possibile conoscere né il nome del donatore né quello del ricevente, perché gli organi sono assegnati in base alle condizioni di urgenza e alla compatibilità clinica e immunologica delle persone in attesa di trapianto.

Secondo gli ultimi dati relativi al 2023, a cura della Rete nazionale trapianti, l’Italia è salita al secondo posto tra i principali Paesi europei sulla donazione degli organi: il tasso raggiunto è di 28,2 donatori ogni milione di abitanti, dietro alla Spagna (leader mondiale con 48,9), ma davanti a Francia (26,3), Regno Unito (21,3) e Germania (11,4).

Anche in provincia di Ragusa si registrano segnali di crescita di donazione di organi rispetto a rapporti meno recenti.

© Riproduzione riservata