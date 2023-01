Opportunità di lavoro in Sicilia con Leroy Merlin, Pandora e Lidl: come candidarsi

Leroy Merlin, Pandora e Lidl stanno assumendo in Sicilia. Leroy Merlin è alla ricerca di diverse figure professionali per i suoi punti vendita di Palermo e Catania, tra cui Store Performance Leader, imprese edili, falegnami, idraulici, montatori di mobili da bagno e tende da sole, architetti e venditori specializzati. Le posizioni aperte a Palermo sono 18, mentre a Catania sono 4. Per candidarsi, basta compilare la domanda online sul sito dell’azienda. https://lavoro.leroymerlin.it/jobs?query=palermo

Pandora, invece, sta cercando Sales Associates da assumere a tempo parziale per il Sicilia Outlet Village di Agira. La figura ideale è uno studente universitario in cerca di nuove esperienze lavorative. Tra i requisiti richiesti, c’è il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo livello o di un titolo superiore e una buona conoscenza dell’inglese e dello spagnolo. Anche in questo caso, è possibile candidarsi online sul sito dell’azienda. https://careers.pandoragroup.com/job/Agira-SALES-ASSOCIATE-PART-TIME-SICILIA-OUTLET-VILLAGE/881220901/

Infine, Lidl sta assumendo in diverse sedi in Sicilia, con 7 posizioni aperte. Tra le figure ricercate, ci sono l’area store manager per Misterbianco, l’assistant store manager per Alcamo, lo store manager per Agrigento e un addetto vendite a tempo parziale per Carini. Per maggiori informazioni e per candidarsi, è sufficiente visitare il sito online dell’azienda. Basta cliccare qui