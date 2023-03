L’opera dedicata alla Madonna di Punta Secca Stella Maris

L’artista Gianni Giacchi ha inaugurato la sua ultima opera, la “Madonna di Punta Secca Stella Maris”, a Punta Secca, in Sicilia. La raffigurazione sacra è stata benedetta di mattina alla presenza di diverse autorità cittadine, tra cui il sindaco Peppe Dimartino e padre Pino Iacono. La tecnica utilizzata dall’artista è stata l’acrilico su pietra vulcanica. L’opera dedicata alla Madonna di Punta Secca Stella Maris è stata dipinta fronte Mediterraneo, accanto al porticciolo della frazione rivierasca, come simbolo di protezione e accoglienza in questo angolo di mare.

Gianni Giacchi ha lavorato al dipinto durante il mese scorso, approfittando di giornate miti e assolate. Il suo lavoro è diventato parte integrante del paesaggio marittimo di Santa Croce, e rappresenta un ulteriore dono di artigianalità per la città.

L’artista ha ringraziato l’amministrazione comunale per aver organizzato la sobria cerimonia, così come la Capitaneria di porto, il Demanio. Ringraziamenti anche per il Circolo nautico e la Soprintendenza ai Beni culturali per avergli concesso le autorizzazioni necessarie per realizzare la sua opera.

L’opera dedicata alla Madonna di Punta Secca – Stella Maris rappresenta un importante contributo alla cultura e all’arte della città di Santa Croce. Sarà sicuramente apprezzata dalla comunità locale e dai visitatori che si recheranno in questa incantevole località sul mare. Per la comunità locale è stata una bella sorpresa che è arrivata a pochi giorni dalla festa di San Giuseppe che come sempre richiama tantissimi turisti. Ciò accade anche nella frazione marinara che potranno dunque presto ammirare quest’opera. Tra l’altro Gianni Giacchi è un bravissimo fotografo oltre ad essere stato un appassionato di tradizioni e storia locale anche per il suo lavoro presso il museo di Camarina