“Onore al Merito”: 659 borse di studio per intraprendere una carriera nelle forze dell’ordine

Il concorso “Onore al Merito”, promosso da AssOrienta in collaborazione con Nissolino Corsi, rappresenta un’opportunità importante per i giovani che desiderano intraprendere una carriera nelle Forze dell’Ordine. Con 659 borse di studio in palio, questa sesta edizione offre ai partecipanti la possibilità di prepararsi adeguatamente per accedere alle Forze Armate o di Polizia.

CHI PUO’ PARTECIPARE

Chi può partecipare? Cittadini italiani tra i 17 e i 25 anni, che abbiano completato il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo al 31 maggio 2025. È richiesto il possesso o il conseguimento entro la fine dell’anno scolastico 2024-2025 di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, idoneo per l’ammissione ai corsi universitari, e i requisiti di ammissibilità ai concorsi pubblici delle Forze Armate e di Polizia.

Per maggiori informazioni e dettagli su come partecipare, è possibile consultare il sito web all’indirizzo https://www.nissolinocorsi.it/bando-concorso-onore-merito/.

