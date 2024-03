Omicidio a Vittoria: questo lunedì i funerali di Giovanni Russo

Si svolgeranno domani alle 9,30, nella basilica dell’Annunziata di Comiso, i funerali di Giovanni Russo, il giovane ucciso il 27 febbraio scorso nell’agguato di via Colledoro a Vittoria.

Il rito funebre sarà officiato dal parroco, don Gino Alessi, che già questa mattina si è recato nella casa della famiglia, in via Verona a Comiso, nel cuore del centro storico. Via Verona è una traversa del corso Vittorio Emanuele, l’arteria principale della città, quella che attraversa tutto il centro abitato dall’ingresso di contrada Canicarao fino alla contrada Manco, in direzione di Santa Croce Camerina.

Giovanni Russo era cresciuto a Comiso

Giovanni Russo è cresciuto quindi nel cuore della città storica. Aveva frequentato la chiesa di Maria SS. Annunziata. Gli educatori, ma anche gli amici e i coetanei, lo ricordano bene. Lascia i genitori, i fratelli, la giovane compagna e due bimbi in tenera età.

Dopo l’autopsia, eseguita venerdì, la salma del giovane, appena 22 anni, è stata restituita ai familiari. Giovanni Russo è stato colpito da due proiettili, che lo hanno raggiunto alla testa e al cuore, probabilmente entrambi letali. Quello al cuore è stato esploso alle spalle. I periti depositeranno entro 60 giorni i risultati dell’autopsia che dovrebbero permettere di dare alcune certezze sulla dinamica, sulla balistica, sulla traiettoria dei colpi.

