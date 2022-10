Oltre otto milioni di euro di fondi Pnrr per la realizzazione di due scuole dell’infanzia a Vittoria

Il Comune di Vittoria beneficerà di un finanziamento di oltre 8 milioni di euro, tramite fondi Pnrr, per la realizzazione di due nuovi edifici scolastici.



Nello specifico, 5.390.400 euro per una scuola dell’infanzia in piazza Berlinguer e 2.664.000 euro per una scuola dell’infanzia nei pressi della distilleria dell’ex consorzio agrario di Vittoria, in via Farini.

A darne comunicazione l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro.