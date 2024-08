Oltre 7 milioni di euro per le strade provinciali: il Libero Consorzio ottiene finanziamento dal Ministero

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha ottenuto un finanziamento di 7.413.561,80 euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’ambito del programma straordinario di manutenzione della rete viaria. Questo finanziamento permetterà di proseguire con l’operazione di messa in sicurezza, manutenzione e riqualificazione ambientale delle infrastrutture stradali di competenza dell’ente provinciale.

La somma

La somma sarà distribuita nel quinquennio 2025-2029 e sarà utilizzata per una serie di interventi mirati a garantire l’adeguamento normativo delle strade. Tra le opere previste, ci saranno la ripavimentazione, il miglioramento delle opere d’arte (come ponti e viadotti), l’installazione di dispositivi di ritenuta, l’implementazione di sistemi di smaltimento delle acque, e l’aggiornamento della segnaletica stradale. Inoltre, il finanziamento coprirà anche rilievi e accertamenti tecnici, oltre a studi sul traffico veicolare per ottimizzare la gestione della rete viaria provinciale.

