Oltre 4.800.000 al Comune di Vittoria per l’efficientamento energetico del plesso scolastico Papa Giovanni XXIII

Arriva un finanziamento per il comune di Vittoria nel settore dell’edilizia scolastico. L’ufficio speciale per l’edilizia dell’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale erogherà 4.828.000 euro per l’efficientamento energetico del plesso scolastico Papa Giovanni XXIII (Vittoria Colonna).



L’atto di accettazione del finanziamento era stato trasmesso il 19 luglio scorso dopo che il 17 maggio scorso la Regione aveva inviato l’atto di accettazione formale. A darne comunicazione l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro.