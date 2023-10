Olio sversato in prossimità della Casina Rossa, a Scicli. Scatta la denuncia ai carabinieri

Un grave danno ambientale in piena campagna, in una zona ad alto pregio ambientale da dove si domina il litorale ibleo da Sampieri a Punta Secca. Ed oltre, per la verità, volgendo lo sguardo verso la parte occidentale della costa ragusana. Danno procurato da ignoti che hanno “pensato” di disfarsi degli oli esausti provenienti dalla sentina di un’imbarcazione in una zona che, gli stessi, ritenevano fosse lontana dall’occhio umano. Invece non è stato proprio così. Quella zona è frequentata da ciclisti amatoriali e da persone che amano fare una passeggiata in campagna. E’ la Casina Rossa”, un’antica casa della quale da decenni si attende il restauro per riconsegnarla alla fruizione.

L’area in cui sono stati sversati gli olii è stata già bonificata e subito dopo è stata presentata la denuncia ai carabinieri della Tenenza di Scicli.

A disporre l’immediata pulizia dei luoghi sono stati il sindaco Mario Marino e l’assessore Enzo Giannone subito dopo aver raccolto la segnalazione di alcuni ciclisti amatoriali. Questi hanno fatto notare come, in contrada Cuturi in prossimità della “Casina Rossa”, ignoti avrebbero abbandonato due grandi contenitori contenenti olio esausto e gasolio con la seria possibilità di mettere a repentaglio l’ecosistema circostante. Segnalata, infatti, la presenza di due grandi fusti contenenti olii e gasolio e un grande recipiente a forma di cubo con una sorta di griglia di protezione in metallo. Dall’accertamento l’ufficio ecologia ha ipotizzato che i contenitori possano essere riconducibili alla sentina di una imbarcazione.

Con specifica ordinanza sindacale, il luogo è stato interamente bonificato dallo scempio ambientale.

Un provvedimento contingibile ed urgente quello del primo cittadino che ha disposto l’affidamento della bonifica immediata a una ditta specializzata nel recupero di rifiuti speciali; bonifica già eseguita come dicevamo. I carabinieri dal canto loro hanno avviato le indagini per identificare gli ignoti autori del barbaro ed abusivo smaltimento degli olii.