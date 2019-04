Oggi la Sicilia al voto. In 34 Comuni si eleggono i sindaci - Ragusa Oggi

Oggi la Sicilia al voto. In 34 Comuni si eleggono i sindaci

Oggi in Sicilia quasi mezzo milione di elettori saranno chiamati al voto per eleggere sindaci e consiglieri in 34 comuni, compresa Caltanissetta, l’unico capoluogo di provincia che andrà alle urne.

Nell’isola nei giorni scorsi c’è stato un intenso traffico di leader politici con l’arrivo di Matteo Salvini, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. A Caltanissetta la Lega presenta un proprio candidato, Oscar Aiello. A Bagheria il candidato uscente del M5s, Patrizio Cinque non si ricandida e lascia a Romina Aiello, assessore della sua giunta, il compito di sfidare Gino Di Stefano, sostenuto dal centrodestra quasi al completo. Si vota anche a Gela dove il sindaco pentastellato è stato espulso dal movimento poco dopo l’elezione; a Castelvetrano e a Monreale.