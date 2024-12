Oggi funerali solenni per dare l’ultimo saluto all’ex comandante della Polizia Locale di Scicli Giovanni Calabrese

Si terranno nella chiesa Cuore Immacolato di Maria a Cava d’Aliga con inizio alle 15.30. Ad officiarli don Giuseppe Agosta che darà l’ultimo saluto all’ex comandante della Polizia Locale di Scicli assieme alle autorità cittadine alla presenza del sindaco Mario Marino.

Il dott. Giovanni Calabrese, 92 anni, è stato in servizio negli anni Novanta del secolo scorso e, dopo aver concluso la sua attività lavorativa, ha comunque collaborato tenendo lezioni di educazione stradale nelle scuole. E’ stato, fino a qualche decennio fa, uomo di riferimento per la Polizia Locale del posto. Conosceva tutto, perfezionista e ben instradato nei meandri della educazione stradale e dell’educazione civica rappresentava l’uomo, il funzionario cui fare affidamento nei casi di qualche chiarimento amministrativo. Persona perbene, amabile se n’è andato in punta di piedi in una città che lo ricorda con affetto.

