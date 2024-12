Odissea sul treno Messina-Catania: un gruppo di turisti perde anche il volo

La giornata di ieri sulla tratta ferroviaria Messina-Catania si è trasformata in un incubo per migliaia di pendolari e turisti, con guasti tecnici, ritardi e soppressioni di treni che hanno causato gravi disagi. L’episodio più significativo ha riguardato un gruppo di turisti spagnoli che, a causa dei ritardi, ha perso il proprio volo dall’aeroporto di Catania.

Gli episodi più gravi

Il treno regionale 12961 è rimasto fermo per oltre 50 minuti alla stazione di Alcantara per un guasto al passaggio a livello di via Feudogrande a Fiumefreddo di Sicilia. Questo problema ha avuto un effetto a cascata su tutta la rete ferroviaria siciliana.

Le tratte più colpite includono: Messina-Catania, tratto strategico per la mobilità. Sant’Agata Militello-Messina. Palermo-Agrigento.

Migliaia di passeggeri sono rimasti bloccati in stazione o sui convogli, incapaci di raggiungere le loro destinazioni.

La denuncia del Codacons

Il Segretario Nazionale del Codacons, Francesco Tanasi, ha definito l’accaduto una “vergogna inaccettabile” per un servizio pubblico essenziale, sottolineando che pendolari, studenti e turisti sono stati trattati in modo indegno. È necessario garantire i diritti dei viaggiatori attraverso risarcimenti e interventi strutturali urgenti.

Il Codacons invita tutti i passeggeri coinvolti a segnalare i disagi subiti, contattando il numero di telefono: 095441010 o l’indirizzo E-mail: sportello@codaconsicilia.it

Le segnalazioni serviranno per avviare azioni legali e richiedere il risarcimento dei danni subiti.

© Riproduzione riservata