Nutrizione e consumo informato. In prima linea il Gas Mazzarelli

*Nutrizione e consumo informato*. Questo il tema al centro dell’incontro presso la Sede Auser di Ragusa che ha visto in prima linea il *Gas Mazzarelli*, insieme a SPI CGIL Ferderconsumatori. Un momento di confronto e di apertura alla comunità che è parte integrante delle attività promosse dal Gruppo di acquisto solidale presieduto da Paola Nigito.

Durante l’evento dal titolo “*Tutta salute*” si è parlato di *alimentazione sana *con la diabetologa e dietologa Mariella Garofalo e di *etichetta trasparente *con l’avvocato Jessica Di Martino di Federconsumatori.

“*Siamo sempre aperti al confronto con altre realtà che chiedono al nostro Gas di farsi esempio concreto della possibilità di seguire un’alimentazione sana e sostenibile per l’ambiente e per le famiglie dei produttori, anche al solo fine di incrementare il benessere fisico, mentale e sociale attraverso il cibo genuino. Il nostro impegno nell’ambiente e nella comunità locale sono di vitale importanza e per questo motivo contiamo di ripetere questi momenti informativi di incontro sul territorio*”, ha spiegato la presidente Nigito in apertura dell’evento che ha visto anche l’intervento della responsabile Coordinamento Donne SPI Cgil Ragusa Cecilia Tumino oltre a *Flavia Novello dell’azienda Albacara, Angelo Denaro dell’Azienda Agricola Gugliotta e Alessandro Sutera di Inferno Food Forest 1799*.

I produttori del Gas hanno illustrato e raccontanti i metodi di coltivazione per la produzione di cibo genuino e sostenibile facendo poi degustare i loro prodotti. Il Gas Mazzarelli ha già in programma per il *9 marzo* un *open day presso al Casa delle Culture di Scicli* e nel mese di aprile altre iniziative nel territorio.



