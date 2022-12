Nuovo PRG Ragusa: consiglieri e gruppi politici e civici di opposizione incontrano le parti sociali

Otto consiglieri comunali e diversi gruppi politici e civici promuovono un confronto sul nuovo

Piano regolatore con professionisti, associazioni di categoria, sindacali e ambientaliste della città di

Ragusa. L’iniziativa è di: Pd, consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Articolo Uno, Patto per

Ragusa, Territorio, Generazione e Ri-Pensare Ragusa, con i consiglieri comunali Mario Chiavola,

Antonio Tringali, Sergio Firrincieli, Zaara Federico, Alessandro Antoci, Luca Rivillito, Gianni

Mezzasalma, Raimonda Salamone.

L’appuntamento è per mercoledì 21 dicembre, alle 18,30, al Centro commerciale culturale (via

Giacomo Matteotti, 61).

“In considerazione della particolare importanza che assume il Piano Regolatore Generale per la

vita e per il futuro sviluppo della città, riteniamo che occorra avviare un confronto ampio,

articolato e a più livelli, che possa portare all’approvazione di uno strumento efficace, partecipato

e che guardi alla città in una prospettiva convintamente rigenerativa e realmente inclusiva”, si

legge nella missiva inviata a professionisti e associazioni di categoria, sindacali e ambientaliste.

“Avendo concluso una prima fase di analisi dello strumento proposto anche attraverso una

comparazione delle previsioni in esso contenute con lo stato di fatto esistente e le previsioni del

PRG vigente, intendiamo fornire alla vostra attenzione – prosegue l’invito – i dati emersi ed, inoltre,

al fine di concludere l’azione propositiva di modifica della bozza proposta, riteniamo necessario

ascoltare le esigenze e le proposte rappresentate dagli ordini professionali, le associazioni di

categoria, sindacali e ambientaliste”.

