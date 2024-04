Nuovo impianto di illuminazione a led Donnalucata. Nelle vie Casmene e Savona accesi i nuovi corpi illuminanti

Una zona di Donnalucata al buio. Eppure è lì che hanno sede la caserma dei carabinieri “Vincenzo Garofalo”, l’ufficio postale e la guardia medica. Tre importanti servizi per la popolazione, quella residente e quella che vi villeggia. Il nuovo impianto di illuminazione, con lampade a led, è stato acceso nella serata di ieri alla presenza del Comandante provinciale dei carabinieri colonnello Carmine Rosciano, del comandante della Compagnia carabinieri di Modica maggiore Francesco Zangla, del comandante la Stazione di Donnalucata maresciallo Giorgio Calabrese, il sindaco Mario Marino, gli assessori Valeria Timperanza e Enzo Giannone e la consigliera Debora Iurato.

Si respira aria di sicurezza ora in questa parte della borgata sciclitana.

“In via Casmene ed in via Savona sono presenti la Stazione dei Carabinieri, l`Ufficio Postale con ATM e la Guardia Medica. Si tratta di un’area sensibile, che, precedentemente, era sprovvista di un’adeguata illuminazione – spiega il sindaco Mario Marino – la nuova illuminazione rende fruibile la zona in sicurezza da parte dei cittadini. Gli interventi sono stati eseguiti con celerità, un risultato positivo frutto della piena capacità operativa del Comune. E’ un rione della borgata marinara e di villeggiatura che ospita un polo dei servizi. Oltre alla Caserma, nel breve raggio di pochi metri sorgono infatti l’ufficio postale e la guardia medica. Sono sette i pali della pubblica illuminazione installati, di ultima generazione e con luce a led, che rendono più sicura la vita nel quartiere, densamente popolato anche in inverno. L’intervento di riqualificazione sarà completato con la piantumazione di alberi ed essenze arboree”.

© Riproduzione riservata