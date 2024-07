Nuovo gruppo consiliare ad Acate e nuovi assetti politici. Ecco cosa cambia

Cambiano gli assetti nel consiglio comunale di Acate. Si è costituito un nuovo gruppo consiliare. Si chiama “Acate al centro” e ne fanno parte cinque consiglieri comunali, tutti di maggioranza. Il gruppo dei cinque ha lasciato il gruppo di “Acate punto a capo” (la lista fondata dall’attuale sindaco, Gianfranco Fidone e che ne aveva sostenuto l’elezione nel giugno 2023), distinguendosi all’interno dell’aula consiliare, pur rimanendo nella maggioranza.

Due gruppi di maggioranza: “Acate punto a capo” e la new entry “Acate al centro”

Il nuovo gruppo è composto da Cristina Cicero (attuale presidente del consiglio comunale), Christian Palma, Giuseppe Failla, Dario Guardabasso, Luigi Denaro. Il gruppo è collegato agli assessori comunali Matilde Bevilacqua e Giuseppe Raffo. Christian Palma è stato designato quale capogruppo. Rimangono in “Acate punto a capo” Irene Tidona, Sara Gianninoto, Dafne Lantino, Giovanni Sarrì, Giovanni Formaggio e Gianfranco Ciriacono (quest’ultimo è anche l’attuale vicesindaco). Il capogruppo è Giovanni Sarrì. Gli assessori che fanno riferimento a questo gruppo sono il vicesindaco Ciriacono, Dafne Lantino e Daniele Gallo. In Acate Punto a Capo è confluito anche Simone Caruso che era stato eletto nella lista arrivata seconda, che sosteneva la candidatura dell’ex sindaco Giovanni Caruso. Simone Caruso ha lasciato il gruppo di opposizione in cui era stato eletto ed era confluito nella maggioranza. Qualche settimana fa, Simone Caruso e Gianfranco Ciriacono avevano costituito il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, ma la loro iniziativa è rientrata. Oggi sono nuovamente nel gruppo di “Acate punto a capo”.

Quattro consiglieri di minoranza eletti nella lista “Caruso sindaco”

Per la minoranza vi sono in consiglio quattro consiglieri (erano cinque quando ne faceva parte anche Simone Caruso). I consiglieri di minoranza, eletti lo scorso anno sono: Monia Leta, Santi Bongiorno, Sandy Pulichino e Gaetano Castiglione (quest’ultimo subentrato dopo le dimissioni di Giovanni Caruso, entrato in consiglio quale candidato sindaco piazzatosi al secondo posto per numero di voti).

Con i nuovi gruppi consiliari non cambiano, per ora, gli equilibri tra le forze politiche. Vi sono dodici consiglieri di maggioranza (uno in più degli eletti per la confluenza di Simone Caruso) e quattro di minoranza.

