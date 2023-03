Nuovo direttivo Associazione provinciale Cuochi iblei 2023

Rinnovate le cariche direttive dell’Associazione provinciale Cuochi iblei per l’anno 2023. Presidente il prof. Giovanni Carnibella che subentra a Carmelo Floridia il quale ha svolto l’incarico nel 2022. Diciotto i membri del direttivo. Per la prima volta entra a fare parte dell’organismo una donna, la foodblogger Barbara Conti che svolgerà il compito di segretaria. Gli altri componenti sono Franco Di Grandi (presidente onorario), Giovanni Brullo (vice presidente), Gianni Di Grandi (tesoriere). Agli altri componenti il compito di consiglieri; sono Carmelo Floridia, Claudio Ruta, Massimo Schininà, Giorgio Barone, Giovanni Galesi, Carlo Rabbito, Riccardo Cilia, Luca Giannone, Concetto Cicero, Salvatore Vicinale, Marco Failla e Carmelo Giummarra.

Nel direttivo anche Gianna Bozzali, giornalista. “Auguriamo un buon lavoro al nuovo presidente dell’APCI di Ragusa, prof. Giovanni Carnibella, alla segretaria Barbara Conti e al direttivo che collaboreranno con lui alla guida della nostra associazione – afferma Franco Di Grandi – un grazie sincero al presidente uscente, lo chef Carmelo Floridia, per il prezioso lavoro fatto in questi anni”. Le votazioni per il rinnovo delle cariche dell’APCI 2023 si sono svolte a Ragusa nei locali del ristorante La Rosada. “Grazie e buon lavoro a tutti – ha commentato Barbara Conti nella sua veste di segretaria carica che per la primo volta viene ricoperta da una donna – sono lieta e onorata di fare parte del nuovo direttivo. Tutti al lavoro per volare sempre più in alto in una terra culla della buona cucina e di valenti chef”.

L’Associazione provinciale Cuochi iblei

Il sodalizio, considerato la seconda famiglia per questi professionisti della cucina, è nato nel 1987. Vi fanno parte chef del territorio ibleo aderenti, come da statuto, della Federazione Italiana Cuochi.

La loro mission è quella di organizzare momenti di incontro per gli addetti ai lavori organizzando e partecipando ad eventi volti alla promozione del turismo e della gastronomia. Senza mancare di valorizzare la tradizione ed i prodotti del territorio con corsi di formazione, aggiornamento professionale e manifestazioni di vario tipo per avvicinare il grande pubblico ad una corretta cultura del cibo.