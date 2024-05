Cuocere carne e tutti gli altri alimenti nel modo giusto per evitare di infiammare il nostro organismo: convegno con lo chef Stefano Polato

Il convegno “A fuoco lento” in programma martedì 14 maggio presso l’Istituto Ferraris di Ragusa affronterà temi di grande rilevanza legati alla corretta preparazione degli alimenti, in particolare focalizzandosi sulla glicazione e i rischi ad essa associati. Lo chef Stefano Polato, noto per essere stato chef di Samantha Cristoforetti, condurrà una dimostrazione pratica, illustrando come evitare la formazione di sostanze dannose durante la cottura degli alimenti. Saranno dati suggerimenti su come limitare i rischi associati alla glicazione, ad esempio utilizzando il limone nelle marinature o optando per la lievitazione lenta nel caso della preparazione del pane.

Al convegno interverranno anche il dottor Alfredo Saggioro, pioniere della Medicina funzionale in Europa, che parlerà dell’ecosistema corporeo e del microbiota, e il professor Gregorio Peron, chimico degli alimenti dell’Università di Brescia, che rifletterà sulle implicazioni chimiche della preparazione culinaria. La moderazione sarà affidata al giornalista Giorgio Pomponi.

L’evento è gratuito, ma è necessario accreditarsi tramite la piattaforma Eventbrite a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-a-fuoco-lento-876268040297?aff=oddtdtcreator. I posti sono limitati, quindi si consiglia di prenotare il prima possibile.

