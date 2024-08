Nuovi scavi archeologici a Selinunte: al Baglio Florio saranno presentati i risultati

Domenica 11 agosto alle 18:00, il Baglio Florio nel Parco archeologico di Selinunte ospiterà l’incontro “Tracce dal passato – Il racconto degli scavi”. Questo evento sarà incentrato sugli scavi condotti dall’archeologo Clemente Marconi, in collaborazione con l’Institute of Fine Arts di New York e l’Università Statale di Milano.

Scoperte recenti

L’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, ha descritto il recupero di una antica sima con testa di leone e la scoperta di uno dei porti della città come parte di una stagione d’oro per l’archeologia a Selinunte. Si prevede che anche nei mesi del 2024 vi saranno ritrovamenti di grande importanza.

Presentazione degli Annali di Selinunte

Durante l’incontro verrà presentato il primo numero degli Annali di Selinunte, una nuova pubblicazione editoriale curata dal Parco in collaborazione con Lithos. Questa pubblicazione annuale raccoglierà le relazioni sulle operazioni archeologiche e sui risultati scientifici.

L’incontro sarà moderato da Giuseppe Bonanno, esperto di letteratura archeologica, insieme a Erasmo Miceli, che ha co-curato la realizzazione degli Annali. Tra i partecipanti ci saranno Felice Crescente, direttore del Parco archeologico di Selinunte, e gli archeologi Clemente Marconi e Jon Albers, insieme ad alcuni degli autori delle pubblicazioni.

Il primo numero degli Annali di Selinunte descriverà le operazioni scientifiche condotte alla foce del Gorgo Cottone e i rinvenimenti dell’antico porto orientale, tra cui la splendida sima leonina scoperta alla fine del 2023. Questo reperto, ancora in fase di studio, rappresenta una delle scoperte più significative degli ultimi anni.

