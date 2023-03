Nuovi equilibri al consiglio comunale di Vittoria

Di Francesca Cabibbo

Mutano gli equilibri nel consiglio comunale di Vittoria. Sorgono nuovi gruppi consiliari.

Si è costituito il gruppo Mpa (Movimento per l’Autonomia). Ne fanno parte la presidente del consiglio comunale Concetta Fiore, Giacomo Romano e Salvatore Artini. Artini ne è il capogruppo.

Nel consiglio vittoriese torna quindi la presenza dei lombardiani, che hanno un riferimento politico nell’esponente politico catanese, fondatore e leader del Movimento per l’Autonomia, che fu presidente della Regione dal 2008 al 2012. La stessa Concetta Fiore era stata esponente di spicco dell’Mpa, prima di approdare al Pd, mentre in questa consiliatura Era stata eletta, insieme ad Artini e Romano, nel gruppo di “Aiello sindaco”. Nella lista civica espressione dell’attuale sindaco erano stati eletti anche Roberta Sallemi e Rosetta Noto, successivamente confluite del Partito Democratico.

NON SONO I PRIMI CAMBIAMENTI



Nei 17 mesi trascorsi trascorsi dall’inizio della consiliatura (le elezioni si sono volte a ottobre 2021), si sono verificati altri cambiamenti. Giovanna Biondo, eletta nella lista “Partito Socialista – Vittoria in azione” si è dichiarata indipendente. Oggi è la capogruppo del gruppo misto di cui fanno parte anche Giuseppe Cannizzo (che era stato eletto nella lista Aiello sindaco) e Agata Iaquez (recentemente uscita dal Pd).

Oggi sono mutati gli assetti della maggioranza. La lista Aiello sindaco è oggi composta da tre persone: Fabio Prelati, Alessandro Speranza, Marco Greco. Quest’ultimo da tempo ha differenziato le proprie posizioni assumendo delle posizioni critiche all’interno della maggioranza, di fatto dichiarando di non farne più parte. Nel Pd ci sono quattro consiglieri. Salvatore Avola, Giuseppe Nicastro (che è anche assessore), Rosetta Noto e Roberta Sallemi. C’è il Mpa, con Romano, Fiore e il capogruppo Artini. Nella lista Partito Socialista è rimasto solo Cesare Campailla (che è anche assessore).



Sono rimasti pressocché immutati invece gli equilibri nella minoranza: quattro consiglieri sono stati eletti nella lista Fratelli d’Italia, due in Diventerà bellissima. Un solo eletto nelle liste Lega Salvini, Di Falco sindaco, Vittoria Unita e Movimento Cinque Stelle. Il rappresentante della Lega è Biagio Pelligra, per il Movimento Cinque Stelle c’è Valentina Argentino, Sara Siggia è la rappresentante della lista Di Falco sindaco e Bianca Mascolino è stata eletta nella lista Vittoria Unita. I rappresentanti unici della lista sono anche capogruppo. Gli eletti di Diventerà Bellissima sono Nello Dieli, che è il capogruppo e Ketty Gravina. Per Fratelli d’Italia erano stati eletti Alfredo Vinciguerra, Pippo Scuderi, Valeria Zorzi e Salvo Sallemi. Quest’ultimo, dopo l’elezione nel Senato della Repubblica, si è dimesso da consigliere. Al suo posto è subentrata Monia Cannata. È l’unico cambiamento intervenuto nei gruppi di minoranza. Alfredo Vinciguerra è il capogruppo di Fratelli d’Italia.

Di recente, sono mutati anche gli assetti della Commissione Trasparenza. Dopo le dimissioni di Valentina Argentino è stato eletto Biagio Pelligra. Vicepresidente è stata designata Bianca Mascolino.