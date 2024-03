Nuoto: Campionato Nazionale U16 maschile, l’Erea vince con l’Ortigia Accademy

Domenica alla piscina Comunale di Ragusa, ha esordito la formazione U16 della Pallanuoto Erea dopo questi anni di pandemia che hanno reso veramente difficile gli allenamenti degli atleti. Già due gare erano state rinviate per assenze per Covid. Alla presenza di un buon numero, anche se contingentato, di genitori ed amici, i ragazzi terribili di coach Sergio Avellinop hanno entusiasmato e scaldato la tribuna, vincendo sui pari età dell’Ortigia Accademy di Siracusa per 14 reti a 5 conquistando i primi importanti punti per la classifica.



L’Erea sin dalla prima palla contesa gioca bene, in modo attento e con grande entusiasmo ma i pali e l’emozione di una gara ufficiale negano il gol agli iblei mentre nelle 2 uniche azioni prodotte dai ragazzi dell’Ortigia Accademy la rete iblea si gonfia chiudendo così il primo quarto con il parziale di 0 a 2 per i siracusani.



L’intervallo serve ai ragazzi dell’Erea per riordinare le idee: prese le misure in difesa con due pilastri come Iacono e Gintili sale in cattedra il portiere ragusano Vittorio Costa che oltre a dare sicurezza alle spalle della difesa riesce a rilanciare le azioni imbeccando sempre in maniera precisa i propri compagni in attacco. Matteo Gintili battezza la porta dell’Accademy con un bel gol sul palo lungo e dà il via alla rimonta completata sul pari da Giorgio Agosta che sfuggito al suo marcatore sulla destra colpisce con un gol a schizzo alla sinistra dell’incolpevole portiere aretuseo. Il numero 10, Matteo Catera, il mancino della formazione iblea, si scatena e segna a ripetizione ben 2 volte nel giro di 20 secondi chiudendo così il parziale del 2° tempo sul 4-2 per la squadra locale.



Il terzo tempo è dominato dai ragazzi ragusani che allungano il distacco segnando 5 gol e riuscendo a bloccare tutte le iniziative offensive degli avversari, merito del portiere Vittorio Costa che chiude la saracinesca alla sua porta.

Vanno in gol 5 atleti, registrando gol di buona fattura, con una buona circolazione di palla e da tutte le posizioni, mostrando grande attenzione tattica e freschezza atletica: in apertura di tempo Giovanni Iacono, il capitano, segna di potenza alla sinistra del portiere sul palo lungo, portando il vantaggio a +3; dopo pochi secondi l’erea ruba palla in difesa, il portiere Costa rinvia sulla sinistra della vasca e Federico La Porta, dopo qualche veloce bracciata, a tu per tu con il portiere dell’Ortigia, non sbaglia ed insacca sotto il braccio destro; tanti palloni piovono al centro della difesa aretusea ed il centro boa Ibleo, Nicolò Sortino, fatica tanto per creare spazio ed occasioni per i compagni finchè a 5:30 dalla fine del 3° quarto inquadra la porta e la trafigge per il 7-2; in finale di tempo Matteo Catera prima e Matteo Gintili poi portano il parziale del 3° tempo sul 9 a 2.



Il quarto tempo vede Matteo Catera andare in gol altre 2 volte, diventando così il miglior realizzatore della partita con 5 gol, raddoppiare il proprio score personale Federico La Porta, su rigore, e Nicolò Sortino e firmare la tripletta personale Matteo Gintili con un gol spettacolare che vede finalizzare un azione corale della squadra.

Il quarto tempo è anche il tempo in cui debuttano in vasca, senza sfigurare, con grande emozione Gabriele Pisano in porta, Michele Rametta, Jacopo Antoci, Giovanni Cappello e Andrea Carbone mantenendo a distanza gli avversari dell’Accademy e facendo rifiatare i propri compagni.

La partita finisce con un gol a fil di sirena di Stefano Catera, il fratello più piccolo di Matteo, che però non può essere convalidato ma che comunque fa esplodere la tribuna della Comunale di Ragusa per questa entusiasmante domenica di pallanuoto.



I ragazzi dell’Ortigia Accademy, accompagnati dal coach Gino Leone, pur se hanno subito parecchi gol hanno dimostrato una grande coesione, spirito di squadra e non sono riusciti a trovare la rete solo per una prestazione superlativa della difesa iblea e dei suoi portieri, Costa e Pisano.

Tra i ragazzi di Mr Leone hanno segnato Mattia Attardo, Nicolo’ Piazzese, Tiziano Fortuna ed il capitano Natale Cavarra, che firma una doppietta ed un gol spettacolare, con un tiro quasi dal centro del campo, a 3:56 dalla fine del match. Alla fine della partita i ragazzi di entrambe le squadre oltre a rivolgere i classici saluti di ringraziamento, ad arbitro e squadra avversaria, si son ritrovati a salutarsi al centro della vasca mescolandosi e testimoniando ai genitori, amici e fans presenti sulle tribune quanto questo sport vada oltre i 4 tempi e il risultato della partita. Archiviata questa domenica e la prima di campionato, i ragazzi dell’Erea sono tornati in acqua per allenarsi in previsione della prossima di campionato prevista a Catania, presso la piscina di Nesima, per domenica 6 marzo in cui incontreranno i pari età della Polisportiva Acese.

© Riproduzione riservata