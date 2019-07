Nozze di cotone romantiche per i Ferragnez, ancora a Noto.

I Ferragnez sono atterrati questa mattina in Sicilia per festeggiare romanticamente le loro nozze di cotone. Come location hanno scelto nuovamente Noto.

“A quasi un anno di distanza dal matrimonio sono tornato in questo luogo con questa donzella”. Così Fedez e Chiara Ferragni ironizzano su Instagram Stories comunicando la meta vacanzaziera scelta. Con loro in viaggio anche il piccolo Leone.