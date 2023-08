Novità: Ryanair atterra a Comiso. Nuovamente. Ma la pace è lontana

Anche Ryanair atterra a Comiso. Una novità visto che la compagnia irlandese, leader nel settore low cost, ha abbandonato l’aeroporto Pio La Torre a causa del mancato rinnovo dei contratti commerciali.

I voli di Ryanair su Catania sono stati in gran parte dirottati a Trapani, dove Ryanair ha una propria base e dove gli incentivi e gli accordi commerciali rendono più conveniente l’atterraggio di un aereo.

Detto fatto, tutti gli addetti ai lavori si erano accorti che qualcosa non andava e che tra i tanti voli, di varie compagnie aeree, che in queste due settimane hanno affollato Comiso non c’era la compagnia irlandese.

Dibennardo: “Non c’è mai stata una preclusione su Comiso”

Una sorta di preclusione ?

“Nulla di tutto questo -risponde l’accountable manager Rosario Dibennardo – fin dai primi giorni Ryanair aveva chiesto di atterrare a Comiso, certamente più agevole per i passeggeri rispetto a Catania. Ma non avevamo la possibilità di accoglierli perché c’erano già altre compagnie. Ieri abbiamo potuto inserire tre voli e penso si possa continuare ancora”.

A Comiso una media di 6000 passeggeri al giorno

L’aeroporto di Comiso viaggia su una media di 6000 – 6500 passeggeri al giorno. Dopo i disagi dei primi giorni, dovuti in gran parte ai voli in arrivo da Catania e ai ritardi nei trasferimenti dei passeggeri, costretti a rimanere a lungo in attesa in aerostazione, ora la situazione si è normalizzata. I disagi ci sono ancora ma il sistema è in qualche modo più rodato.

Per lo scalo di Comiso queste due settimane (che continueranno ancora fino alla completa riattivazione dell’aerostazione di Fontanarossa) sono state una vera e propria prova del nove. Per dimostrare che questo scalo ha grandi potenzialità, se si riuscirà a portare a Comiso dei voli e degli aeromobili. Ma questa è la speranza da 10 anni a questa parte. In gran parte disillusa.