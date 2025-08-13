Notte dei Musei Ragusa: il centro storico si accende venerdì 22 agosto 2025

Ragusa si prepara a vivere una serata all’insegna della cultura e della scoperta con la Notte dei Musei Ragusa, appuntamento clou della manifestazione CHILL – Cultural Hill. Venerdì 22 agosto 2025, dalle 19:00 alle 23:00, il centro storico aprirà le sue porte per offrire ai visitatori un’esperienza unica tra arte, storia e intrattenimento.

Notte dei Musei Ragusa: apertura straordinaria del centro storico

I musei cittadini si animeranno con aperture straordinarie e percorsi speciali. Tra gli spazi visitabili figurano il Museo della Città con il Museo dei Giochi di una Volta, il Museo della Cattedrale, Sicilia Antiqua, il Museo dell’Italia in Africa, la mostra Gli Egizi e i Doni del Nilo, il Museo Archeologico Ibleo e la mostra “Lunatiche” presso la Galleria del CCC.

Gli appassionati potranno usufruire di audioguide gratuite al Museo Italia in Africa, mentre il Museo Archeologico Ibleo offrirà visite guidate con l’archeologa Francesca Distefano. Le prenotazioni sono aperte via email o telefono, garantendo un’esperienza approfondita per tutti gli amanti della storia.

Escape Museum e Museo dei giochi di una volta: esperienze interattive

La serata proporrà attività interattive come l’Escape Museum, un gioco immersivo che porterà i partecipanti alla scoperta delle collezioni del Museo della Cattedrale e della Fondazione Zipelli “Sicilia Antiqua”. Al Museo dei Giochi di una Volta, l’ideatore Nino Branchina sarà a disposizione dei visitatori per raccontare curiosità e aneddoti, rendendo la visita ancora più coinvolgente.

Mostra “Lunatiche” e aperitivo al Museo della città: eventi speciali

Alle 21:00 e alle 22:00, la mostra “Lunatiche” offrirà visite guidate dall’artista Gianna Spada, con sorprese dedicate alle donne partecipanti. Inoltre, il Museo della Città ospiterà un esclusivo aperitivo sulla terrazza, un’occasione unica per combinare cultura e convivialità in uno scenario suggestivo.

Mostra Gli Egizi e i Doni del Nilo: ingresso a prezzo speciale

Per completare l’esperienza, la mostra Gli Egizi e i Doni del Nilo sarà visitabile a prezzo speciale, permettendo a tutti di scoprire le meraviglie dell’antico Egitto fino a tarda sera.

