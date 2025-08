(C)Hill: ad agosto Ragusa si scopre a passo lento, tra storia, sapori e giardini segreti

Un’estate all’insegna della scoperta, della lentezza e della bellezza. È questo lo spirito di (C)Hill, l’iniziativa di slow tourism promossa dal Comune di Ragusa in collaborazione con tante realtà del territorio. Un progetto nato per riscoprire i luoghi simbolo della città – dai vicoli di Ibla ai giardini nascosti – con un approccio rilassato, autentico e fuori dai soliti circuiti turistici.

Ad agosto, (C)Hill entra nel vivo con un ricco calendario di appuntamenti pensati per i cittadini e per i visitatori: passeggiate urbane, visite guidate tematiche, esperienze enogastronomiche e eventi culturali immersi nella magia del centro storico. Un’occasione per godere della città con occhi nuovi, tra scorci mozzafiato e storie affascinanti.

Le passeggiate “Sulla via di Ibla”

Il cuore dell’iniziativa sono le passeggiate esperienziali che raccontano Ragusa in modo originale e coinvolgente:

6 agosto – “Caccia alla truvatura”: una divertente caccia al tesoro firmata Zonzo, tra misteri e leggende locali. Info e biglietti su zonzoapp.com – €3;

13, 20 e 27 agosto – “Le due Ragusa al tramonto”: trekking urbano al calar del sole per scoprire Ragusa Superiore e Ibla, con VisitVigata. Prenotazioni su visitvigata.com – €15;

13, 20 e 27 agosto – “Tra botteghe e sapori”: un viaggio sensoriale tra i prodotti locali e le storie dell’Antico Mercato, con degustazione finale. A cura di Cinabro Carrettieri. Prenotazioni: info@cinabrocarrettieri.it o ai numeri 3408444804 / 3408444789 – €15.

I segreti dei giardini ragusani

Non solo strade e palazzi: (C)Hill apre le porte anche ai giardini storici della città, spesso sconosciuti o poco accessibili: 18 e 20 agosto – “Giardino SottoZero°” al Circolo di Conversazione, visita guidata firmata Iblazon. Prenotazioni: info@iblazonprivatetours.it / 3663194177 – €6; 19 agosto – “Il Giardino Ibleo tra natura e storia”, a cura del Comune di Ragusa. Prenotazioni gratuite: sofialicitra00@gmail.com / 3471868785; 19 agosto – “Alla ricerca di Meno”: una nuova avventura interattiva di Zonzo tra i viali del Giardino Ibleo. Biglietti su zonzoapp.com – €3; 21 agosto – “Scantastorie” al parco dell’Ex Scalo Merci: storie, leggende e narrazioni per grandi e piccini con PietraViva. Prenotazioni: 3513688707 – €10.

Il 22 agosto la Notte dei Musei

Attesissima anche la Notte dei Musei, in programma per il 22 agosto, con apertura straordinaria dei principali spazi culturali cittadini e attività collaterali. Il programma dettagliato sarà presto disponibile. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti del programma sono disponibili su www.ragusawelcome.com e sui profili social dei singoli organizzatori

