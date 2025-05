Note di speranza tra i reparti: gli studenti del Carducci portano la musica all’ospedale di Vittoria

di Francesca Cabibbo – La scuola incontra la sanità. Per costruire un progetto che guardi al sociale, che porti cultura e solidarietà nei luoghi di cura e di sofferenza. Gli studenti del liceo musicale Carducci di Comiso hanno realizzato un concerto e lo hanno portato all’interno dell’ospedale “Riccardo Guzzardi”. Ieri pomeriggio l’Orchestra del Carducci si è esibita nel piazzale dell’ospedale: un concerto che ha allietato, per poco più di un’ora, i pazienti ricoverati nell’ospedale. Un gruppo di musicisti, accompagnati dalla preside Maria Giovanna Lauretta, si è poi recato nel reparto di Pediatria per consegnare dei piccoli doni, dei manufatti a forma di cuore realizzati dagli studenti del Liceo artistico.

Il concerto è stato diretto dal maestro Orazio Sammartino, mentre il maestro Sergio Battaglia ha diretto l’esibizione dell’orchestra di fiati. Il progetto è stato avviato dalla rete regionale dei licei musicali con il sostegno degli assessorati regionali alla Sanità e alla Pubblica Istruzione.

Il gruppo di “archi” era formato da Federica Biazzo, Guido Rinciani, Emanuele Rago, Fabiana Danbu, Gloria Morale, Maria Vittoria Abela, Giulia Marzetti, Federica Cavallo, Rachele Magno. L’esibizione delle chitarre era affidata a Serena Agosta, Martina Stornello, Alessandro Finocchiaro. I fiati (flauti, clarinetti e sax) sono affidati agli alunni Cesare Baglio, Desiré Sansone, Aurora Cardaci, Giorgia Campagnolo, Gianluca Maugeri, Nathan Carbonaro, Alessandro Tummino, Toti Asta, Aurora Mezzasalma, mentre alle trombe ci sono Giulia Guastella, Vincenzo Belluardo e Mattia Audieri. A completare l’orchestra ci sono Noemi Noto, Nan Day Yang, Alesio Oxha al pianoforte e Lorenzo Scalambrieri, Leonardo D’Angelo, Samuele Cavallo alle percussioni. L’orchestra del liceo musicale Carducci ha eseguito “Nessuno Dorma” di Puccini, la Norma di Bellino, I want to Break e un brano dei Queen.

L’Ensemble di Fiati, guidato dal maestro Sergio Battaglia, ha proposto “Viva la Vita”, “Pirati dei Caraibi e Medley Disney. A completare il gruppo c’erano anche Raffaele Cubisino e Giovanni Cutrone, Lorenzo Indigeno, Ludovica Secondo. Infine, l’Ensemble di Pianoforte, chitarra, percussioni e coro vedeva anche la presenza di Beatrice Dimartino e Cristian Iacono, mentre il coro era composto da Ester Parrino, Alessia Lombardo, Martina Stornello, Melissa Peluso e Ludovica Secondo. Era diretto dalla maestra Stefania Ruta e ha eseguito “Come un pittore” dei Modà e Supereroi di Mr Rain.

I giovani studenti, accompagnati dai docenti e dalla preside Maria Giovanna Lauretta, sono stati accolti dal Provveditore agli Studi Daniela Mercante, da Viviana Assenza, dell’Ufficio Scolastico regionale, dal direttore generale Asp Pino Drago insieme ai medici Elisa Cannata e Giovanni Di Natale, dal vicesindaco di Vittoria, Peppe Fiorellini e dall’assessore alla Pubblica Istruzione di Comiso, Giusy Cubisino, dal cappellano, don Giuseppe Riggio e dal presidente del Lions Club, Marcello Di Sano.



