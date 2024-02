Non solo Donnalucata. A Sampieri il lungomare è in sofferenza

Erosione legata al mare ed agli agenti atmosferici. Anche a Sampieri sono queste le cause del deterioramento dei parapetti che collegano i bastioni a seduta del lungomare di via Miramare. Arrugginiti e distaccati in alcune parti rappresentano un vero pericolo di chi passeggia per il lungomare se non mette tanta attenzione nel fermarsi e godersi il riposo sui bassi bastioni che delimitano la strada. La classica passeggiata a Sampieri deve, quindi, farsi con un occhio alla strada ed alla “seduta” in pietra ed uno alla parapetto in ferro che in taluni tratti è arrugginito e distrutto dall’azione erosiva della salsedine. Se non fosse che si corre il rischio di cadere nella spiaggia o nella scogliera, si potrebbe magari lasciare passare ma purtroppo il rischio c’è ed è evidente.

Dal lungomare di via Miramare una delle più belle “cartoline” della costa iblea. Si guarda al Pisciotto con l’ex Formace Penna con l’occhio che si perde su un cordone di spiaggia sabbiosa tipica mediterranea.

“Proprio per la bellezza di questa frazione abbiamo chiesto l’assegnazione della Bandiera blu candidandoci al riconoscimento 2024 – spiega l’assessore ai lavori pubblici ed alle manutenzioni della giunta Marino, Enzo Giannone – presto interverremo nella sistemazione del lungomare e naturalmente dei parapetti fra una seduta e l’altra rifacendo interamente l’inferriata bassa che congiunge i piccoli bastioni. Abbiamo destinato la somma di 90 mila euro che servirà non solo per questo intervento ma anche per la realizzazione dei servizi pubblici, attualmente inesistenti, sulla stessa tipologia di quelli che sono stati realizzati a Donnalucata su via Pirandello nei pressi dell’accesso in spiaggia. La somma servirà anche per l’installazione di una casetta dell’acqua oltre che alla sistemazione di cestini porta rifiuti in raccordo con la tipologia di luogo turistico. Sampieri, con questo progetto di miglioramento dei servizi, diventerà ancora più attraente. Nell’attesa di questo restyling complessivo assicuriamo comunque gli interventi tampone”.

