Non più una mulattiera. Ripristino della strada provinciale di accesso alla stazione ferroviaria di Sampieri

Denunce ad iosa, lo stesso vale per incontri e confronti. Alla fine il risultato oggi è sotto gli occhi di tutti. La strada provinciale che porta alla stazione ferroviaria di Sampieri sarà rimessa in sesto. Non sarà più una mulattiera come lo è diventata in anni di indifferenza. Il consigliere comunale della lista civica “Vindigni Sindaco” ne ha fatto un cavallo di battaglia intestandosi anche altri interventi di manutenzione stradale nelle altre arteria del territorio sciclitano. “Finalmente un impegno è divenuto realtà – afferma – un fondamentale passo in avanti con l’adeguamento, l’incremento dell’accessibilità e la messa in sicurezza di questa strada divenendo una fondamentale arteria alternativa nella viabilità per la borgata rivierasca”.

Un percorso lungo ma alla fine dal risultato positivo.

“Dopo tanti dibattiti in Consiglio comunale sulle strade provinciali site nel territorio di Scicli che abbiamo avuti nello scorso autunno, avviando un confronto con lʼAmministrazione comunale si è finalmente arrivati a un punto decisivo per la realizzazione dei lavori di risanamento del corpo stradale per tutto il territorio comunale – spiega Marco Lopes – l’importanza di riqualificare molte strade comunali, costituirebbe una fondamentale alternativa nella viabilità per garantire migliorie e accessibilità al fine di ottenere un grande beneficio per l’intera collettività. Serietà e professionalità di tutti gli uffici e degli organi di competenza della Provincia sono stati utili nella procedura. Sono stati definiti sopralluoghi e strategie finanziarie ed operative per rendere fattibile la realizzazione di questa opera importante. Verranno riqualificate e messe in sicurezza altre strade provinciali ricadenti del territorio di Scicli. Così si promuove un territorio”.

© Riproduzione riservata