Non è la solita ordinanza anti-bivacco: a Vittoria, vietato bere in strada e giocare nelle aree pedonali a pallone. Contrasto al degrado

Vittoria e il suo centro storico, necessitano di più sicurezza. Per questo motivo, il sindaco della città, Francesco Aiello, ha emesso un’ordinanza sindacale con una serie di provvedimenti volti a contrastare il degrado della vivibilità urbana e a regolamentare la vendita e il consumo di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro e lattine. Risalgono a pochi giorni fa, infatti, episodi di vandalismo che hanno interessato sia piazza del Popolo che altre località del centro storico. La città, richiede più sicurezza. Ma l’ordinanza va oltre e interessa anche attività di pubblica vendita e i giochi. L’ordinanza è destinata a far discutere.

Ecco i principali punti dell’ordinanza

Divieto di vendita di bevande alcoliche presso distributori automatici H24: È vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi tipo tramite distributori automatici 24 ore su 24, dalle ore 19:00 alle ore 7:00 del giorno successivo, fino al 30 giugno 2024.

Consumo di bevande alcoliche solo nei pubblici esercizi autorizzati: Le bevande alcoliche potranno essere consumate solo all’interno dei pubblici esercizi autorizzati e nelle loro pertinenze esterne occupate in concessione.

Limitazioni per pizzerie, panifici, gastronomie e rosticcerie: È consentita la vendita per asporto di bevande alcoliche solo unitamente agli alimenti acquistati in questi esercizi.

Divieto di bivacchi, schiamazzi e assembramenti: È vietato realizzare bivacchi e schiamazzi, nonché assembramenti che possano pregiudicare la fruizione serena delle aree urbane.

Divieto di giochi e attività pericolose nelle aree pedonali: È vietato praticare giochi con il pallone, l’uso di biciclette, pattini, monopattini e skateboard che possano creare situazioni di pericolo nelle aree pedonali designate. I luoghi interessati sono le piazze di Vittoria e Scoglitti soggette a provvedimenti di pedonalizzazione, e nelle aree pedonali di via Cavour, da piazza Italia a piazza Enriquez.

Il mancato rispetto di queste disposizioni potrebbe comportare sanzioni, compreso il Daspo Urbano. Il Sindaco invita la cittadinanza al rispetto delle regole per preservare la qualità della vita urbana e garantire un ambiente sicuro e piacevole per tutti.