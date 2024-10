New York: al pianista modicano Joseph Lu il prestigioso premio “Caruso Tribute Prize”

Giuseppe Lucenti, noto come Joseph Lu, è un pianista e compositore originario di Modica che ha conquistato il cuore del pubblico internazionale grazie alla sua musica profonda e toccante. Il prossimo 15 ottobre 2024, riceverà a New York il prestigioso “Caruso Tribute Prize”, un riconoscimento destinato alle eccellenze italiane che si sono distinte nelle attività culturali. Organizzato dal produttore Dante Mariti e dalla Melos International, il premio celebra artisti che hanno contribuito a valorizzare l’arte italiana nel mondo.

Joseph Lu, il pianista dei sogni

Joseph Lu, soprannominato il ‘Pianista dei Sogni’, sarà premiato per la sua capacità di creare un ponte tra la realtà e il sogno attraverso la musica, esplorando tematiche legate alla spiritualità e all’umanità. La sua composizione musicale è vista come un mezzo per alleviare le sofferenze dell’animo umano, trasmettendo messaggi di inclusione e speranza.

Un esempio del suo impegno sociale è il singolo “Power of Love”, che promuove l’inclusione e l’autonomia delle persone con autismo. Questo brano gli è valso una nomination ai Wea World Entertainment Awards, in programma il 31 gennaio 2025 a Los Angeles, dove concorrerà nella categoria Best Instrumental Composition. La coincidenza con l’uscita della colonna sonora per la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo (Waad) rende il progetto ancora più significativo.

L’evento di New York vedrà la partecipazione di molte personalità illustri, tra cui il tenore Fabio Armiliato, l’attore Gianni Russo, e il compositore Vince Tempera, con una serata di gala che sarà trasmessa su Rai Italia verso la fine di ottobre. Joseph Lu si distingue così non solo per il suo talento musicale, ma anche per il suo profondo impegno verso le cause sociali, facendo della sua arte uno strumento di inclusione e trasformazione.

© Riproduzione riservata