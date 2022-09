Nell’Olympia Basket rientrano Ballarò e Palazzolo

Ballarò, classe ‘97 altezza 1m78, ha mosso i primi passi nella pallacanestro a Vittoria sotto la guida del prof. Lombardo. Ancora giovanissimo l’esordio in promozione con la Victoria Docet, squadra con cui nel 2017 ha vinto il proprio girone raggiungendo il traguardo come miglior marcatore. L’anno successivo il passaggio alla serie D con l’Olympia e successivamente con la Domenico Savio di Ragusa prima del ritorno a Comiso per disputare la serie C Silver nella stagione agonistica 2022/23.

Palazzolo, classe ‘94 altezza 1m86, rappresenta ormai uno dei giocatori veterani della pattuglia di atleti locali. Giocatore arcigno e roccioso, ha disputato diversi campionati giovanili per poi approdare in prima squadra nel 2018 fino al 2020 contribuendo a difendere i colori dell’Olympia. Con il suo ritorno in squadra si rafforza il settore difensivo e coach Farruggio potrà contare certamente sulla sua forza fisica e l’esperienza acquisita.

Intanto si entra nella fase clou della preparazione. Oltre agli allenamenti intensivi sono già programmate alcune amichevoli prima della Coppa Sicilia, anteprima della nuova stagione, che prenderà il via il 14 Settembre.