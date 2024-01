Nell’estate del 2021 in Sicilia si toccarono 48,8 gradi: è stata la temperatura più alta mai registrata in Europa

Ora vi è la conferma: i 48,8 gradi Celsius che si registrarono in Sicilia nel 2021 è stata la più alta mai registrata in Europa. La conferma arriva dall’agenzia metereologica delle Nazioni Unite.

UN EVENTO PREOCCUPANTE

Questo record di calura si verificò l’11 agosto 2021, durante un periodo di temperature eccezionalmente alte in tutta Europa, sollevando ulteriori preoccupazioni sui cambiamenti climatici causati dall’attività umana. La cifra di 48,8 gradi Celsius superò il precedente record europeo di 48°C registrato in Grecia nel luglio 1977. La conferma è stata ottenuta dopo un’approfondita indagine condotta dall’Organizzazione meteorologica mondiale, sottolineando la tendenza preoccupante dei continui record di temperature elevate in specifiche regioni del mondo.

