Nelle tapparelle il market della droga: due condanne a Santa Croce

Due condanne, e due assoluzioni in primo grado, per droga nel processo che scaturì da una indagine dei carabinieri del gennaio del 2017. Il giro di spaccio riguarda Santa Croce Camerina e veniva attuato con lo stratagemma di nascondere la droga sotto le tapparelle di case abbandonate o in anfratti, in via Vecchia, nel centro cittadino di Santa Croce, per andare a prelevare i quantitativi richiesti di droga – marijuana ed hashish – e spacciare senza troppi scrupoli e con il vantaggio di non avere addosso grossi quantitativi di droga in caso di controlli.

Il giudice ha condannato i 42enni Sabri Ben Slema israeliano a 2 anni e 4000 euro di multa, l’algerino Abdenour Guettache a 9 mesi e 1.500 euro di multa oltre al pagamento delle spese processuali. Assolti Raed Nairi 27enne di Vittoria e Mouez Nwali 28enne nato in Libia entrambi per non aver commesso il fatto.