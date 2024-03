Nelle farmacie siciliane sarà possibile avere informazioni e firmare il consenso informato per la donazione di organi

La Sicilia ha annunciato un nuovo programma nelle farmacie che permetterà ai cittadini di ricevere informazioni sulla donazione degli organi e di firmare il consenso per diventare donatori. Molte persone nella regione non sono informate sulla possibilità di donare gli organi al momento del rinnovo della carta d’identità, e persiste una diffusa preoccupazione riguardo al trattamento medico in caso di essere donatori.

LA NOVITA’

Per affrontare queste sfide, il governatore del distretto 108Yb dei Lions, Daniela Macaluso, il presidente regionale di Federfarma, Gioacchino Nicolosi, il direttore del Centro regionale Trapianti, Giorgio Battaglia, insieme al segretario nazionale e presidente provinciale di Federfarma, Roberto Tobia, e al presidente dell’Ordine dei farmacisti di Palermo, Mario Bilardo, hanno firmato una convenzione a Palazzo dei Normanni. Questo accordo permetterà alle farmacie siciliane di fornire informazioni sulla donazione degli organi e di consentire ai cittadini di firmare il consenso per iscriversi all’anagrafe nazionale dei donatori.

Inoltre, è stata firmata una convenzione con Marco Anello, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, per realizzare campagne di sensibilizzazione nelle scuole siciliane al fine di diffondere la cultura della donazione.

Le farmacie, con la loro diffusione capillare e il rapporto di fiducia con i pazienti, sono considerate luoghi ideali per veicolare questo messaggio e incoraggiare la firma del consenso informato. Si è anche evidenziato che c’è una certa paura legata alla donazione, spesso alimentata da notizie false, e che è importante superare queste paure per garantire un futuro migliore sia per le giovani generazioni che per gli anziani.

