Nella gioia della festa di Pasqua la tristezza per la morte di Maria Vittoria Inì, punto di forza di EsplorAmbiente

Docente, laureata in architettura, guida amatoriale nei trekking urbani a Scicli, donna dal grande cuore e dalla grande passione per il sociale. Scicli ha perso nei giorni di Pasqua una delle esponenti di spicco dell’associazione Esplorambiente, creata nei decenni scorsi assieme a Guglielmo Russino pioniere della conoscenza del territorio con le passeggiate, solite ed insolite, volte a fare conoscere la bellezza degli Iblei. Maria Vittoria, 70 anni, non ce l’ha fatta a superare la malattia che l’ha colpita in maniera inesorabile. La sua morte alla vigilia del trekking del prossimo 7 aprile quando dall’ex Fornace Penna di Punta Pisciotto la “carovana” di camminatori raggiungerà il parco di Costa di Carro cui era tanto affezionata Maria Vittoria.

EsplorAmbiente la ricorda con immenso affetto.

“Ha lottato tanto, a lungo e con forza e tenacia la nostra Maria Vittoria, è stata una Grande Persona e per questo ha lasciato ovunque una sua impronta. In Famiglia, a scuola, in parrocchia, nella sua amata Sampieri, ed anche in Esplorambiente. Ricordiamo – scrive il sodalizio locale – la sua grande preparazione e la sua grande disponibilità che ha sicuramente costituito un valore aggiunto per la crescita dell’associazione e di tutti noi. Tante volte guida per il nostro trekking cittadino, e tante volte lo ha fatto per le nostre gite con i familiari, ha scritto ed in alcuni casi ha curato molte nostre pubblicazioni, disegnando anche magnificamente alcune copertine; ultimo l’opuscolo per l’escursionista per il suo amato parco di Costa di Carro. Grazie di tutto Maria Vittoria, anche l’Associazione sarà pronta a coltivare il tuo giardino che hai seminato di amore”.

© Riproduzione riservata