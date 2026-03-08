Nel giorno della festa della Donna il comitato locale rinnova l’appello: “Intitolare Piazzetta Grimaldi ad Anna Maria Sammito”

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, torna con forza a Modica la richiesta di intitolare lo spazio antistante la chiesetta bizantina di San Nicolò – conosciuto come Piazzetta Grimaldi – alla dottoressa Anna Maria Sammito, archeologa modicana di riconosciuto valore scientifico e figura centrale nella ricerca e nella valorizzazione del patrimonio storico e archeologico del territorio.

A rilanciare l’appello è il Comitato “Anna Maria Sammito”, che da tre anni promuove iniziative e raccolte firme per chiedere alle istituzioni il riconoscimento ufficiale per la studiosa, scomparsa prematuramente nel 2021 all’età di 56 anni.

Secondo il comitato, l’intitolazione rappresenterebbe «un atto dovuto» nei confronti di una professionista che ha dedicato la propria vita alla conoscenza, alla tutela e alla diffusione della storia della Sicilia sud-orientale e, in particolare, del territorio modicano.

Una richiesta sostenuta dalla comunità

Negli anni sono state raccolte oltre 3000 firme a sostegno della proposta, accompagnate da numerose testimonianze provenienti dal mondo culturale, accademico e istituzionale.

Nel frattempo sono stati organizzati eventi e momenti commemorativi dedicati alla figura dell’archeologa, con l’obiettivo di mantenerne viva la memoria e di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del suo lavoro.

«Intitolare quello spazio alla dottoressa Sammito – sottolinea il comitato – significherebbe non solo rendere omaggio alla sua figura, ma anche compiere una scelta culturale e civile chiara: riconoscere il ruolo delle donne nella costruzione del sapere e nella difesa dell’identità dei luoghi».

Una studiosa legata profondamente al territorio

Anna Maria Sammito ha lavorato presso la Soprintendenza ai Beni Culturali di Ragusa, svolgendo un ruolo fondamentale nello studio, nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio ibleo.

È stata anche direttore onorario del Museo Civico “Franco Libero Belgiorno” di Modica e assessore alla Cultura nella giunta Buscema.

Nel corso della sua carriera ha condotto importanti scavi archeologici in tutto il comprensorio, contribuendo a numerose ricerche e pubblicazioni scientifiche che hanno arricchito la conoscenza storica dell’area.

Tra i risultati più significativi ricordati dagli studiosi vi sono le ricerche che hanno portato alla scoperta di 140 tombe bizantine in contrada Giglia e di un cimitero arabo in contrada Cifali, ritrovamenti che hanno ampliato il patrimonio archeologico del territorio.

Il ricordo del mondo culturale

Molte personalità del mondo accademico e culturale hanno voluto ricordare la figura della studiosa, sottolineandone il valore scientifico e umano.

Lo storico dell’arte Paolo Nifosì ha evidenziato «la dedizione e l’impegno con cui ha lavorato alla salvaguardia del paesaggio e del patrimonio archeologico del territorio».

L’archeologa Salvina Fiorilla l’ha definita «una donna straordinaria e una studiosa preziosa, capace di coniugare la ricerca scientifica con un profondo amore per il territorio ibleo».

Secondo lo storico Uccio Barone, l’intitolazione della piazzetta rappresenterebbe «un riconoscimento dovuto a una ricercatrice instancabile che ha contribuito a restituire le tracce di un passato glorioso».

Un gesto di memoria per la città

Per il comitato promotore, la Giornata Internazionale della Donna rappresenta un momento simbolico per rinnovare la richiesta alle istituzioni affinché venga valutata l’intitolazione della piazzetta.

«Nel giorno dedicato ai diritti e al valore delle donne – si legge nella nota – Modica ha l’occasione di compiere un gesto concreto e significativo: un segnale di memoria, rispetto e responsabilità verso la propria storia».

L’auspicio espresso dal comitato è che l’amministrazione comunale possa accogliere l’istanza e dare seguito a una proposta che una parte significativa della comunità culturale considera giusta e significativa per la città.

