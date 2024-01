Nei pronto soccorso della provincia è emergenza medici, l’Asp corre ai ripari: pubblicato bando per incarichi di natura libero-professionale

Inoltre, il bando prevede la possibilità di reclutamento per medici non specialisti (senza esperienza presso i servizi di emergenza-urgenza) che potranno occuparsi degli ambulatori riservati ai codici minori (bianchi e verdi). Questa finestra è aperta anche per medici specialisti e in formazione specialistica in tutte le discipline.L’ASP procederà al conferimento degli incarichi in base al proprio fabbisogno e alla valutazione dei curricula, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.