A avviarsi su questa strada è la direzione strategica dell’Asp di Ragusa con il direttore generali che ha istituito questo soggetto che d’ora innanzi avrà la funzione di studiare le emergenze e le criticità che si riscontrano negli ospedali iblei. Una task force composta dai tre direttori dei pronto soccorso di Ragusa, Modica e Vittoria, […]
Necrologi: Luigi Spoto
10 Gen 2026 20:23
Necrologi: Luigi Spoto
[image: LUIGI-SPOTO.jpg]info
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it