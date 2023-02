Naturosa Bike & Co. Ragusa ottiene buoni risultati nella prima gara di Coppa Sicilia

Buone prestazioni per la squadra Naturosa Bike & Co. Ragusa che, domenica scorsa, ha esordito in Coppa Sicilia partecipando al 4° Xco Città di Ragusa nello splendido scenario della diga di Santa Rosalia. I risultati ottenuti dal team ibleo confermano il buon stato di forma della pattuglia di bikers che fa capo alla società del presidente Giuseppe Nascondiglio. E così è arrivato il primo posto di Alessia Micieli nella categoria Allieve donne primo anno, seconda Giada Nascondiglio e quinto posto per Erika Boscarino.

Anastasia Micieli, invece, è salita sul gradino più basso del podio, quindi il terzo posto, per quanto riguarda la juniores femminile mentre Federica Occhipinti si è classificata prima tra le Under 23. “Ancora una volta – dichiara il presidente – le nostre ragazze sono riuscite a mettersi in luce nella maniera migliore. Modo migliore per iniziare questa Coppa Sicilia non poteva esserci. Puntiamo a fare ancora di più e meglio”. Nella categoria maschile, settimo posto per Flavio Schembari tra gli Allievi di secondo anno, quattordicesimo Gabriele Spata.

Tra gli Esordienti di primo anno, ottavo posto per Federico Occhipinti, 26esimo per Gioele La Guardia. Tra gli esordienti di secondo anno, settimo posto per Leonardo Tumino, 17esimo per Nicolas Tumino e 20esimo per Giorgio Camillieri. Quinto, poi, tra gli Juniores Giovanni Distefano mentre, in seno alla categoria amatoriale, è da registrare il 12esimo posto di Angelo Tumino nella M3 e il terzo di Salvatore Iacono nella M7. Sabato e domenica i ragusani saranno di scena alla prima tappa del Gran Prix del centro Italia, secondo trofeo Città di Torre Cajetani, in programma nella Ciociaria, in terra laziale.