Naturosa Bike & Co. Ragusa in prima linea Paolo Alì con Alessia Micieli

Importanti risultati per la “Naturosa Bike & Co. Ragusa” nelle competizioni, sia a livello locale che europeo.

In primo piano si trova Paolo Alì, un ciclista appartenente alla squadra guidata dal presidente Giuseppe Nascondiglio. Alì ha partecipato a una gara a Militello Val di Catania, dimostrando notevole abilità. È riuscito a prendere il largo e a mantenere costantemente il vantaggio sugli inseguitori, tagliando infine il traguardo da solo. Questo successo mette in risalto le sue capacità e lo consolida come uno degli atleti più promettenti nel panorama ciclistico siciliano. È un risultato che ha soddisfatto sia la squadra che lo staff tecnico, che si occupa della sua preparazione e delle strategie di gara.

Si è concluso, invece, il campionato europeo per Alessia Micieli che ha dato tutto anche se non è arrivato il risultato che ci si aspettava. “Peccato – dicono dalla Naturosa Bike & Co. Ragusa – perché le premesse c’erano tutte affinché si potesse fare bene. E, comunque, va bene così”.