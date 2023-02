Naturosa Bike & Co. Ragusa in evidenza alla prima prova dell’Xco Borbonica Cup tenutasi in Puglia

Ottime performance, a Laterza, in provincia di Taranto, per i corridori della Naturosa Bike & Co. che, in occasione del primo appuntamento della Xco Borbonica cup, il primo circuito giovanile di mtb del Sud Italia, hanno avuto la possibilità di mettersi in grande evidenza.

In particolare, Alessia Micieli ha vestito la maglia di leader nella sua categoria, quella delle Allieve, seguita dalle compagne di squadra Giada Nascondiglio con un terzo posto ed Erika Boscarino in quarta posizione. Fra gli juniores, invece, terzo posto per Giovanni Distefano mentre tra le donne, sempre categoria juniores, Anastasia Micieli è salita sul secondo gradino del podio dando comunque prova di notevole motivazione e capacità tecnica, circostanza che lascia ben sperare per il futuro.

Ottime, poi, le prestazioni di Flavio Schembari, Gabriele Spata, Leonardo Tumino, Giorgio Camillieri, Nicolas Tumino e Gioele La Guardia che, nei rispettivi ambiti, hanno dimostrato ancora una volta come il lavoro paghi e si possa puntare a migliorare sempre di più per tagliare traguardi di prestigio.

“Abbiamo subito dimostrato, già nel corso del primo appuntamento nazionale della stagione – sottolinea il presidente Giuseppe Nascondiglio – di avere le carte in regola per ben figurare. Ringrazio lo staff tecnico per l’attenzione che continua a manifestare nei confronti dei ragazzi. Sono loro che li stimolano a dare il massimo”. Domenica, intanto, ci sarà la prima prova di Coppa Sicilia, quarta Xco Città di Ragusa, che sarà disputata, a partire dalle 8,45, alla diga di Santa Rosalia.