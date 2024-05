Sbarcati 46 migranti, alcuni con importanti infezioni da scabbia

Una motovedetta della Guardia costiera ha mollato gli ormeggi da Pozzallo per raggiungere un barchino con circa 45 persone a bordo. Il natante dovrebbe trovarsi a circa 38 miglia di distanza dalle coste siciliane.



E’stato già assegnato Pozzallo come porto di sbarco. La motovedetta, la Cp 322, provvederà a trasbordare le persone e poi si dirigerà verso Pozzallo dove è previsto l’arrivo al porto intorno alle 23,00. A quanto è dato sapere le persone sarebbero in prevalenza adulte, una decina i minori e ci sono anche alcune donne.





AGGIORNAMENTO DELLE 23.57

Appena concluso lo sbarco dei migranti che sono risultati essere 46 in totale: 32 uomini e 6 donne adulte, 7 bimbi, uno di appena 16 mesi, e una ragazzina adolescente di 16 anni. Non è stato necessario alcun ricovero. I migranti, quasi tutti con importanti infezioni da scabbia, sono stati trasferiti all’hot spot. Sono stati controllati prima dell’autorizzazione allo sbarco, dal personale Usmaf a cui ha fatto seguito in banchina, il controllo medico dell’Asp

