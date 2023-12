Natale sicuro: controllati 28 locali della movida, sospesa una festa. Ritirate 6 patenti di guida

In vista delle festività natalizie, il Questore della provincia di Ragusa, Dr. Vincenzo Trombadore, in collaborazione con i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ha varato una serie di misure mirate per garantire un Natale in sicurezza ai cittadini. Le forze di polizia, coordinate in servizi interforze, intensificano i controlli del territorio con una presenza rafforzata nelle località turistiche e nelle zone di aggregazione giovanile.

L’attenzione è stata focalizzata su diversi punti strategici, tra cui il Porto di Pozzallo e l’Aeroporto “Pio La Torre” di Comiso, interessati da un aumento del transito di passeggeri e turisti durante le festività. Inoltre, in occasione delle celebrazioni religiose, sono stati potenziati i servizi di vigilanza nei pressi dei luoghi di culto.

Particolare riguardo è stato dedicato ai locali delle zone della movida, con mirati controlli alle persone, ai veicoli e agli esercizi pubblici. Complessivamente, sono stati controllati 28 locali frequentati durante la movida, con ulteriori accertamenti in corso da parte della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale per la verifica delle singole posizioni.

Durante i controlli, è stato riscontrato che uno dei locali stava organizzando una serata danzante senza l’autorizzazione necessaria, portando alla sospensione dell’evento.

Le strade della provincia sono state oggetto di presidi di controllo e sicurezza, con l’impiego di pattuglie della Polizia Stradale e di personale medico e tecnico della Polizia di Stato nelle ore notturne. L’obiettivo era contrastare e prevenire comportamenti di guida pericolosi, con particolare attenzione all’utilizzo di apparecchiature per la misurazione del tasso alcolemico.

Complessivamente, sono state controllate 1453 persone e 682 veicoli, con il contributo tecnico della Sezione Polizia Stradale di Ragusa. Rilevate diverse infrazioni al Codice della Strada per guida in stato di ebbrezza. Ritirate 6 patenti, 3 carte di circolazione e decurtati 70 punti dalle patenti di guida; inoltre 2 veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo.