Natale e studenti fuorisede: Wizz Air mette a disposizione 50 biglietti gratuiti per tornare al Sud

Wizz Air ha appena lanciato il contest “A Casa per Natale con WIZZ”, un’opportunità imperdibile per gli studenti universitari fuori sede che vivono al Nord di sorprendere le loro famiglie al Sud per le festività natalizie. L’iniziativa offre la possibilità di tornare a casa e rendere il Natale ancora più speciale con il regalo più prezioso: la presenza dei propri cari.

Come partecipare?

Gli studenti universitari tra i 18 e i 26 anni possono partecipare condividendo su Instagram una foto o un video che esprima il significato del Natale in famiglia. È necessario includere una breve descrizione, usare l’hashtag #ACasaPerNataleConWIZZ e taggare @wizzair. Inoltre, per essere idonei, il profilo Instagram deve essere pubblico e deve seguire l’account @wizzair. Il contest sarà attivo da oggi, 15 novembre, fino al 22 novembre 2024.

Premio speciale

I 50 studenti selezionati potranno viaggiare da Milano Malpensa a Catania il 18 dicembre, per vivere un Natale unico in famiglia, grazie a questo regalo speciale offerto da Wizz Air.

Per ulteriori dettagli sul concorso, è possibile seguire i canali social di Wizz Air e visitare il loro sito ufficiale: Instagram.

