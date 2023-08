Nasce la prima cartolina digitale da Donnafugata

Cartoline digitali da Donnafugata. E non solo. Questo è possibile grazie all’App “Zonzo” che ha creato la prima cartolina digitale NFT della Sicilia. Un’idea che farebbe certamente piacere al barone Corrado di Donnafugata. Il barone nel 1880 ottenne lo speciale privilegio di potere inviare dal Castello di Donnafugata foglie di ficus affrancate al posto delle consuete cartoline postali. Oggi, a distanza di oltre 140 anni, il futuro tramuta le verdi fogli di ficus in futuribili cartoline digitali in formato NFT.

Per chi non fosse addentro alle cose dell’informatica spieghiamo che “NFT” è l’acronimo di “non fungible token” che in italiano significa gettone non copiabile ossia qualcosa di unico che non può essere sostituito da altro.

Se le foglie dell’albero del giardino del Castello potevano essere inviate a regalare emozioni a chi le riceveva, oggi la cartolina digitale potrà consentire diversi usi.

IN COSA CONSISTE UNA CARTOLINA DIGITALE



“La cartolina – spiegano Enrico Mallia, Salvatore Corallo e Fabrizio Iacono, i creatori dell’app Zonzo – ha un codice unico che ne afferma l’autenticità e che potrà essere utilizzato per ottenere sconti o benefici negli esercizi commerciali del territorio”.

La cartolina è stata realizzata dall’illustratrice ragusana Simona Pulino.

Per ottenere la cartolina NFT si deve effettuare il percorso all’interno del castello utilizzando l’app Zonzo.